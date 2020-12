ONE PIECE capitolo 998: chi è davvero il pirata Who's Who?

Ormai siamo entrati in confidenza con i Tobi Roppo, sei capitani che hanno perso la battaglia con la ciurma di Kaido e sono stati assorbiti dal gruppo dell'imperatore. Scontro dopo scontro, hanno scalato i ranghi fino a diventare i membri più importanti dopo le Tre Calamità. Ma in questo gruppo di ONE PIECE c'è chi mantiene un'aura di mistero.

Nel capitolo numero 998 di ONE PIECE i Tobi Roppo hanno iniziato a scatenarsi. Eiichiro Oda ha fatto in modo da mettere in mostra tutto questo gruppo di sei guerrieri, ognuno a proprio modo e con il proprio scontro. Ma in due pagine, chi è risaltato di più è stato Who's Who. Il Frutto del Diavolo dei Tobi Roppo è incentrato su animali ancestrali e il pirata mascherato non fa eccezione.

Davanti a Jinbe si presenta infatti uno smilodonte, famosa anche con il nome di tigre dai denti a sciabola, con indosso la maschera rossa con le corna. Quello che però ha sorpreso di più è come Who's Who sembri conoscere davvero bene Jinbe, confermando di averlo visto durante il suo periodo da Shichibukai. Chi è quindi davvero Who's Who? Probabilmente è un personaggio che non abbiamo mai visto finora in ONE PIECE e non essendo un uomo pesce è improbabile abbia fatto parte di una ciurma insieme a Jinbe, anche se alcuni fan hanno già lanciato teorie.

Durante o alla fine dello scontro avremo sicuramente qualche risposta. Who's Who sarà un personaggio importante per la storia di Jinbe il cavaliere del mare?