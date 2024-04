ONE PIECE, in quale capitolo avverrà quella rivelazione tanto attesa?

C'è un elemento fondamentale su cui tutto sta ruotando ora a Egghead: la rivelazione che Vegapunk vuole fare al mondo, e che sta preparando attualmente nel manga. Ma in quale capitolo di ONE PIECE potremmo vederla davvero?

La prima volta che Vegapunk ha affermato di voler rivelare qualcosa di importantissimo al mondo di ONE PIECE sembrava una cosa di pochi capitoli, anche perché gli eventi stavano precipitando abbastanza in fretta.

Lo scienziato infatti sembrava stesse subito per fare la sua rivelazione, eppure Eiichiro Oda è riuscito a fregarci ancora una volta, prima dicendo che ci volevano dei preparativi per la trasmissione registrata di Vegapunk, e poi settando pure un timer specifico, scaduto il quale il messaggio sarebbe partito.

Nel corso del capitolo 1111 Rob Lucci ha ricordato che mancano 6 minuti al messaggio di Vegapunk, countdown che è sceso di capitolo in capitolo prendendosi ampiamente il suo tempo.

Ecco perché possiamo fare questa previsione nemmeno così azzardata: ogni capitolo segnerà un minuto nel countdown (sempre che Oda non voglia allungare ancora il brodo) facendo arrivare la rivelazione al capitolo 1117 di ONE PIECE, in cui forse sapremo cosa dirà Vegapunk al mondo intero.

E secondo voi andrà così? Ci siamo anche chiesti quali conseguenze avrà la rivelazione di Vegapunk sul mondo di ONE PIECE: diteci la vostra nei commenti, anche perché abbiamo le nostre ipotesi su come andrà a finire per Vegapunk.

