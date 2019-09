ONE PIECE: l'ultimo capitolo dimostra quanto Oda sia attento ai dettagli

Quando un autore pubblica per circa vent'anni a cadenza settimanale sua opera su una rivista, è facile che dimentichi qualche particolare introdotto agli inizi della sua pubblicazione, ma non è il caso di Eiichiro Oda. Il sensei nell'ultimo capitolo ha ripreso un dettaglio che potrebbe essere sfuggito a molti fan, vediamo di cosa si tratta.

Nel capitolo 956 una specifica vignetta contiene una finezza così impercettibile che ad una prima occhiata potrebbe sfuggire. Un utente molto attento di Reddit, GojiOnePiece, l'ha puntualizzata condividendola sulla board del manga.

Il dettaglio in questione riguarda il Party's Bar di Makino nel Foosha Village, in cui Oda ha incluso la piccola crepa scaturita dall'attacco di un gruppo banditi ai danni di Shanks nelle prime pagine del manga. Fu un momento molto importante per Rufy, che gli fece capire la grande abilità nel controllare le emozioni di Shanks, al fine di influenzare positivamente i membri della sua ciurma e coloro a cui tiene.

Per fare un parallelismo possiamo dire che Rufy ha messo in pratica la lezione del suo maestro in occasione del primo incontro con Bellamy, dove pur essendo stato umiliato, Cappello di Paglia mantenne il sangue freddo in una situazione piuttosto delicata, in totale opposizione al suo carattere fumantino.

Il minuzioso dettaglio di questo capitolo dimostra ancora una volta quanto Oda sia affezionato alla sua opera e quanto sia attento a non tralasciare nessun particolare introdotto da lui stesso tempo addietro. Non è un lavoro facile sia per lo strenuo rimo di lavoro imposto da Shonen Jump e sia perché l'opera è ormai vastissima ed è difficile tenere a mente anche le piccolezze.

Com'è cambiato Rufy nel corso dell'anime? L'ultimo episodio di ONE PIECE ha messo in scena le abilità da lottatore sumo di Cappello di Paglia.