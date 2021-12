ONE PIECE: capitolo di un fan racconta la battaglia finale di Rufy VS Barbanera e Akainu

Una guerra mondiale di ONE PIECE non è così da escludere. Eiichiro Oda potrebbe tranquillamente mettere l'una contro l'altra le fazioni più importanti che rimarranno dopo Wano: il Governo Mondiale, la Marina, la grande flotta del protagonista Monkey D. Rufy e infine il gruppo di pirati di Marshall D. Teach, alias Barbanera.

Come proseguirà la storia di ONE PIECE? Dovremo attendere anni per ottenere un responso concreto da parte di Eiichiro Oda, mentre il fan FruticaFresca su Reddit ha già postato la sua visione. In un lontano futuro, secondo lui, vedremo Rufy arrivare a Laugh Tale e venire a conoscenza dei segreti dell'isola. Prima di arrivarci però non si occuperà di Akainu e Barbanera, i suoi acerrimi nemici.

Il terzetto si incontrerà nei pressi della Red Line dove Rufy è deciso ad andare, dopo aver conosciuto qualche cosa sul mondo di ONE PIECE a Laugh Tale. Inizia però uno scontro navale che vede Rufy VS Barbanera VS Akainu, con quest'ultimo che ha creato un vulcano in mezzo al mare. Intanto, Marco e Law sono arrivati a Marijoa e sono decisi a occuparsi dei Cinque Astri di Saggezza, mentre poi si intravedono Zou pronto a distruggere New Marineford e il duo formato da Sabo e Dragon, diretti verso la sala segreta di Marijoa dove si trova il cappello di paglia gigante.

Si torna però allo scontro principale dove Barbanera incastra in un ring Rufy e Akainu, che iniziano a combattere tra di loro sfruttando l'Haki del Re Imperatore. Vi piacerebbe vedere una situazione del genere nel finale di ONE PIECE? Sicuramente in futuro vedremo l'alba dell'era dei Tre Imperatori della serie.