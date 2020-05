ONE PIECE: l'ultimo capitolo nasconde un easter egg di Pokémon GO, l'avete notato?

Eiichiro Oda, anche prima di diventare uno degli autori manga più celebri al mondo grazie al suo ONE PIECE, è sempre stato un appassionato di cultura popolare. Allo stesso tempo, nel poco tempo libero a disposizione tra impegni familiari e lavorativi, il sensei si diverte particolarmente a giocare a Pokémon GO.

Nel capitolo 980 del manga, Rufy e Zoro si sono scatenati contro gli scagnozzi di Kaido che, nel pieno di un festino, hanno sprecato una grande quantità di cibo. I due Mugiwara, consapevoli della drastica condizione in cui versano gli abitanti di Wano, con la piccola Tama costretta alla fame, si sono scatenati contro i soldati seminando il panico. Scoperti da Queen e contrastati da Scratchman Apoo, i due sono costretti a fuggire fino a quando anche Kidd decide di scoprire la propria copertura.

Quest'ultimo, infatti, colpisce in pieno Apoo con un'enorme pugno meccanico. Ed è proprio tra gli ingranaggi della mano robotica che il sensei ha nascosto l'easter egg di Pokémon GO, nella fattispecie due piccoli Meltan. Eiichiro Oda non è nuovo a celare simpatici elementi, come quella volta che nascose un esilarante dettaglio nel capitolo 604. Ad ogni modo, potete notare voi stessi la citazione al gioco di Niantic in calce alla notizia, con i Pokémon evidenziati in rosso.

