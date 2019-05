ONE PIECE: l'ultimo capitolo ci rivela la storia di un personaggio

L'imperatore Kaido, con l'aiuto di Orochi, ha praticamente distrutto il regno florido e onorevole di Wano, la terra dei samurai. L'isola è sempre stata isolazionista e lo è diventata ancora di più dopo la conquista da parte dell'imperatore e la distruzione del clan Kozuki. Il capitolo di ONE PIECE ci mostra uno dei pochi personaggi del passato.

Tonoyasu è uno degli ultimi personaggi apparsi nella storia di ONE PIECE. Natio di Wanokuni, l'uomo chiamato Yasu ha fatto la sua prima apparizione dopo essere stato salvato da Zoro. Yasu è uno degli abitanti più benvoluti di Ebisu e, si scopre, che è uno dei vecchi daimyo che governavano l'isola insieme a Oden Kozuki prima che arrivasse Kaido.

Abbiamo visto recentemente di come Yasuie, vero nome dell'uomo, sia stato catturato dalle forze dello shogun Orochi. Crocifisso in pubblica piazza, Yasuie ha continuato a parlare, rivelando di essersi preso gioco di Orochi più volte nel corso degli ultimi giorni e rivelando quanto in realtà sia codardo l'attuale shogun.

Il regnante naturalmente non è riuscito a trattenere la propria rabbia, iniziando l'esecuzione di Yasuie egli stesso con un fucile. Tonoyasu ha probabilmente salvato il piano dell'alleanza tra Cappello di Paglia, i pirati Heart, gli abitanti di Zou e i Nove Foderi Rossi, ma al costo della sua stessa vita. La sua morte, una delle poche presenti in ONE PIECE, darà sicuramente inizio alla nuova fase della ribellione, programmata tra pochi giorni con l'invasione dell'isola Onigashima, quartier generale di Kaido.