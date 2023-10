ONE PIECE: l'ultimo capitolo ha rivelato il passato di Bartholomew Kuma

Nel capitolo 1095 di One Piece abbiamo avuto modo di scoprire nuovi dettagli sul passato di Bartholomew Kuma. Queste informazioni vengono rivelate durante lo scontro tra Jewelry Bonney e Gorosei.

Bartholomew Kuma è nato da genitori amorevoli su un'isola remota. Suo padre era un discendente del Clan dei Bucanieri, un clan che il Governo Mondiale aveva perseguitato fino all'estinzione.

Quando il Governo Mondiale venne a conoscenza dell'esistenza di Kuma, la sua famiglia fu catturata e ridotta in schiavitù. Fin dalla tenera età, il ragazzo fu costretto a lavorare duramente e a vedere suo padre torturato. La madre di Kuma venne uccisa da schiava, e lui stesso fu costretto a partecipare a una caccia all'uomo organizzata dai nobili del Governo Mondiale.

Kuma ha vissuto una vita di sofferenza e dolore e la sua storia è una testimonianza della brutalità del mondo di One Piece. Quelle sul passato di Bartholomew non sono state le uniche rivelazioni comparse nel capitolo 1095. Oda potrebbe anche aver rivelato la madre di Bonney, la pirata mangiona di One Piece.

Solo il tempo ci dirà quali saranno le conseguenze di tutte queste nuove informazioni. Tuttavia, è chiaro che queste rivelazioni hanno aggiunto un nuovo livello di profondità e complessità alla storia.