ONE PIECE: l'ultimo capitolo suggerisce un cambio di Katana per Zoro

Il capitolo 953 di ONE PIECE ha visto un importante sviluppo per quanto riguarda l'equipaggiamento di Zoro. A causa di una serie di eventi, lo spadaccino con tutta probabilità lascerà andare la sua Shushui, la Katana che lo ha accompagnato finora, per prenderne una più valente nella missione che deve compiere.

All'interno del capitolo apprendiamo che la spada tenuta da Zoro apparteneva al più grande guerriero che Wano abbia mai conosciuto. Dopo la sua morte, la spada se n'è andata con lui, ma un gruppo di ladri stranieri dissacrarono la tomba per recuperare l'arma e portarsela con loro.

Molti considerano la perdita della Shusui il motivo della rovinosa caduta di Wano, e Hiyori propone a Zoro uno scambio interessante: restituire la sua spada per ottenerne un'altra in grado di sconfiggere Kaido:

"Zolojuro, se la tua lama è veramente la leggendaria Shusui, per favore restituiscila al paese di Wano".

Successivamente Hiyori mette sul piatto la sua offerta per provare a convincerlo:

"Te ne darò un'altra in cambio! La katana che ho ricevuto da mio padre ormai defunto. La spada prende il nomee di Enma! E' una lama leggendaria, la sola ad aver mai ferito Kaido!"

La proposta di Hiyori è sicuramente appetibile per Zoro. Nonostante il legame che unisce lo spadaccino alla sua lama fin dal momento del suo ottenimento sia forte, il suo scopo è quello di sradicare Kaido e liberare Wano dalla sua tossica amministrazione. I prossimi capitoli ci diranno sicuramente di più sulla questione, ma già non vediamo l'ora di vedere all'opera questa nuova katana.

Intanto Trafalgar Law si rivede all'interno dell'anime, mente all'interno dello stesso capitolo è stato rivelato il mese di nascita di Zoro.