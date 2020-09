ONE PIECE: le caratteristiche dei Tobi Roppo rivelate nell'SBS del volume 97

ONE PIECE questa settimana è in pausa, ma non mancano le nuove informazioni sul manga. Infatti, nonostante la serie non proseguirà con la storia principale per lo stop di Eiichiro Oda, stanno per arrivare nelle fumetterie ed edicole nipponiche il tankobon numero 97 del manga e il ONE PIECE Magazine numero 10.

Questi stanno rivelando pian piano tantissimi contenuti bonus in anticipo rispetto all'uscita prevista del 16 settembre. Dalle prime SBS del volume 97 di ONE PIECE sono emerse le immagini di Chopper invecchiato a 40 e 60 anni, con qualche novità succosa sul finale.

Gli utenti del subReddit di ONE PIECE hanno però rivelato anche un'altra pagina che si concentra su alcuni personaggi fondamentali del volume, ovvero i Tobi Roppo. Questo gruppo di sei persone è stato presentato pochi capitoli fa e sono tra i pirati più forti al servizio di Kaido. Nell'SBS del nuovo volume, Oda ce li fa conoscere un po' meglio rivelandoci altezza e passioni.

Who's Who è alto 336 centimetri, ha 38 anni e ama la paella di granchio;

Black Maria è alta 820 centimetri, ha 29 anni e adora il Mitarashi Dandan;

Sasaki è alto 318 centimetri, ha 34 anni e adora gli asparagi;

Ulti è alta 173 centimetri, ha 22 anni e adora le patate allo spiedo;

Page One è alto 171 centimetri, ha 20 anni e adora i nachos;

infine c'è X-Drake con i suoi 233 centimetri e 33 anni, adora il riso con il pollo.

Le curiosità di ONE PIECE si concentrano quindi anche su questo gruppo, anche se sarà la storia del manga a rivelare i dettagli più succosi.