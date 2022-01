ONE PIECE: Carrot si infiltra a Wano in questo splendido cosplay di Azubises

Ci sono alcuni personaggi che hanno accompagnato i pirati di cappello di paglia nel corso del loro viaggio verso il One Piece. Alcuni però non si sono limitati ad aiutarli sulle varie isole, ma sono diventati veri e propri compagni di viaggio navigando sulle loro navi, la Going Merry e la Thousand Sunny.

Carrot è un personaggio che ormai è tra le fila dei protagonisti di ONE PIECE da diverso tempo, e non a caso si è parlato di lei come undicesima Mugiwara fino all'apparizione di Yamato. Il suo ruolo futuro è ancora da decretare, ma sicuramente la vedremo ancora al fianco dei pirati di cappello di paglia, che sia come alleata esterna o come membro della ciurma effettivo.

Oltre ad averli aiutati su Whole Cake Island, Carrot sta partecipando all'invasione di Wano col resto della ciurma e, pertanto, si è travestita ad hoc con abiti ispirati al mondo giapponese. Azubises ha richiamato questa versione della coniglietta portando ai suoi follower su Instagram un cosplay di Carrot con kimono così da potersi infiltrare a Wano senza farsi scoprire dalle forze di Kaido e Orochi.

Il kimono verde con il pattern floreale spicca, così come le orecchie bianche sulla testa. Riuscirà a fare un buon lavoro di infiltrazione e spionaggio?