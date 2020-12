ONE PIECE: Carrot e Nami in un doppio cosplay a Wanokuni

Dall'arco di Zou abbiamo fatto la conoscenza di Carrot che è diventata ormai una presenza fissa in ONE PIECE. La coniglietta potrebbe essere l'undicesimo Mugiwara o forse no, a seconda delle scelte che ruoteranno intorno a Yamato. Ma intanto Carrot è stata mostrata più volte insieme alla ciurma protagonista.

Dopo l'avventura su Whole Cake Island, anche a Wanokuni sta avendo il suo ruolo. In attesa di scoprire come andrà lo scontro di Carrot a Onigashima, rivediamo una delle prime fasi dell'attuale saga dove appare di fianco a Nami. La cosplayer Raspberry, in compagnia della cosplayer Mia, ha deciso di riprendere Carrot al fianco di Nami in una delle scene ambientate nella capitale dei fiori.

In basso vediamo quindi il doppio cosplay di Nami e Carrot sull'isola ispirata al Giappone dei samurai, dove Nami indossa il suo abito azzurro da kunoichi confezionato dal potere del Frutto del Diavolo di Kinemon, mentre Carrot ha un kimono corto verde con disegni rossi e neri che mette in risalto la sua figura slanciata e ovviamente la pelle bianchissima, mentre nasconde parzialmente le sue caratteristiche da coniglio come orecchie e coda a ciuffo.

Cosa ne pensate di questo cosplay a tema ONE PIECE interpretato dalle due ragazze tedesche?