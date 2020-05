ONE PIECE: Carrot porta la sua forma Sulong al livello Super Saiyan

Girovagando per la rete non è raro imbattersi in fan art in cui due o più serie si mescolano tra di loro dado origine a crossover che altrimenti non avremmo mai la possibilità di vedere. Molto spesso vi abbiamo mostrato illustrazioni del genere e oggi vogliamo continuare su questa linea e porre alla vostra attenzione un disegno di un fan.

Se c'è una cosa che One Piece e Dragon Ball hanno in comune, oltre al genere di appartenenza, è senza ombra di dubbio il grandissimo successo che entrambi hanno conseguito e il grande affetto che i fan dimostrano ogni volta che ne hanno l'occasione. L'artista di oggi, ProfessorGemini, ha dato prova della veridicità di quanto appena detto, realizzando e poi pubblicando su Reddit, un artwork che unisce elementi del mondo creato da Oda con elementi del mondo creato da Toriyama.

Come potete vedere dal disegno riportato in calce all'articolo, il soggetto, nel caso non l'aveste riconosciuta, è Carrot nella sua forma Sulong, una forma che risveglia quando guarda la luna piena. Ebbene, sin da quando l'opera cartacea di One Piece ha presentato tale trasformazione del visone, i fan non si sono sprecati nell'accostarla alla forma Super Saiyan presente in Dragon Ball o anche al forma Oozaru dei figli del pianeta Vegeta. È ricalcando un po' questa visione che ProfessorGemini ha voluto disegnare Carrot nel pieno della sua trasformazione, avvolta in un aura ambrata e da fulmini di energia statica che gli cingono il corpo.

Dobbiamo ammettere che il risultato finale è davvero molto bello. Tu cosa ne pensi?

Ne approfittiamo per ricordarvi, nel caso vi fosse sfuggito, che Oda si è preso una pausa dalla pubblicazione di One Piece, proprio mentre Sanji saluta i fan su Twitter mostrandosi durante la sua quarantena.

