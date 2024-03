ONE PIECE, buono o cattivo: qual è il ruolo di Drakul Mihawk?

Sin dalla sua prima apparizione, nel capitolo 49 di ONE PIECE, Drakul Mihawk è stato dipinto come uno dei più abili spadaccini del mondo, con un talento straordinario nell’arte della spada, col quale aiuterà Roronoa Zoro nel corso dei due anni di salto temporale. Ma qual è il suo ruolo reale nella storia? È un personaggio positivo o negativo?

Precedentemente membro della Flotta dei Sette, poi diventato co-fondatore, al fianco di Crocodile, della pericolosa Cross Guild, Mihawk si è sempre impegnato molto nel raggiungere fama e gloria, respingendo a volte anche grandi avversari. La sua posizione, attualmente, è quella di grande minaccia per la Marina, e di conseguenza per il Governo Mondiale, vista l’ideazione di un sistema di taglie per avere le teste dei migliori marine.

Per i Mugiwara, però, è difficile fidarsi di un personaggio come lui. È vero, nel corso del time-skip è stato un prezioso mentore per Zoro, ma Mihawk sembra avere una visione molto diversa rispetto a quella dei Mugiwara di come debbano andare le cose nel Nuovo Mondo. Ciò creerebbe certamente degli attriti tra lui e i protagonisti, derivanti anche dal fatto che, al loro primo incontro, Mihawk ha quasi ucciso Zoro di fronte a Luffy.

Mihawk ha dimostrato di possedere anche una sorta di neutralità pragmatica, alleandosi con chi meglio credeva nel momento opportuno. Sembra però che il progetto della Cross Guild sia destinato a durare, e a sconvolgere ulteriormente gli equilibri del Nuovo Mondo. Per ora Mihawk resta nell’ombra, ma è molto probabile che Oda abbia in serbo un suo grande ritorno sul campo di battaglia.

In conclusione