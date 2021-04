ONE PIECE: il celebre comico Gilbert Gottfried rivisita uno storico rap della serie

ONE PIECE rappresenta uno dei pilastri sia del fumetto che dell'animazione giapponese, ed ha saputo conquistare moltissimi appassionati del settore e anche diverse celebrità, tra cui il comico statunitense Gilbert Gottfried che ha condiviso la sua personale versione dell'opening ufficiale realizzata da 4Kids nel 2005 per la trasposizione animata.

La 4Kids, oggi 4Licensing Corporation, ha portato negli U.S.A. diversi anime di successo, come Yu-Gi-Oh!, Pokémon e anche ONE PIECE, riservando una particolare attenzione all'avventura di Monkey D. Luffy e dei Mugiwara, dedicando loro un'opening interamente rappata, considerata da molti fan di lunga data come un'emblema della trasposizione animata americana.

A renderla ancora più iconica è intervenuto di recente il comico, attore e doppiatore Gilbert Gottfried, che ha deciso di registrarsi mentre recitava per intero il testo della sigla, come potete vedere nel video in fondo alla pagina, condiviso su Twitter da @ChefLuBu_ATL. La ricezione su social è stata impressionante, e molti hanno addirittura scherzato sulla sua candidatura ad un Grammy, uno dei più prestigiosi riconoscimenti in ambito musicale. Cosa ne pensate di questo simpatico omaggio all'opera di Oda? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

