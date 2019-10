ONE PIECE: le censure dell'ultima puntata fanno discutere il web

Non di rado capita di vedere serie che riescono a coinvolgere giovanissimi e "anzianotti", tutti uniti nell'apprezzamento di produzioni che grazie a personaggi carichi di fascino e a storie indimenticabili, un continuo di franchise tra cui figura anche l'epopea di ONE PIECE.

Effettivamente, le avventure di Rufy e della sua ciurma hanno visto tanti momenti in cui farsi una sana risata accostati però ad altri avvenimenti ben più oscuri, al punto tale che per l'episodio 908 dell'anime recentemente pubblicato è stata applicata un atto di censura pensato per nascondere una scena ritenuta troppo forte.

Andando più nel dettaglio, l'episodio rientrante nell'arco narrativo di Wano ha visto Cappello di Paglia e i suoi compagni intenti a trovare cibo del villaggio di Okobore Town, dove i poveri cittadini patiscono la fame da molto tempo, il tutto al netto delle zone più ricche dove lo spreco di cibo è una costante. L'arrivo di Rufy è una boccata d'aria fresca per la popolazione, ma di fatto il villaggio ha sofferto la fame per molto tempo.

Nel manga, infatti, viene messa in mostra una situazione a dir poco disastrosa, con la popolazione costretta a mangiare qualsiasi cosa a malapena commestibile mentre i bambini piangono ai margini delle strade. La scena più forte del capitolo - visionabile a fondo news - metteva però in mostra una donna anziata con in braccio un bambino affamato e pronta a porre fine le sue sofferenze con un coltello, gesto estremo fortunatamente fermato con l'arrivo del cibo portato da Rufy.

La scena è stata totalmente tagliata nell'anime, una scena che ha fatto assai discutere i fan che hanno ritenuto la scelta completamente sbagliata. Quanto mostrato, infatti, per quanto crudele, rappresentava il modo perfetto per mettere in mostra la situazione di un popolo allo sbando e ora mai sull'orlo del precipizio, anche se di contro risulta difficile non ammettere che una scena del genere sarebbe potuta apparire un poco forte agli occhi dei più giovani.

Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione del 91° volume di One Piece. Inoltre, sempre sul sito potete trovare anche la nostra recensione di One Piece: Stampede.