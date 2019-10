ONE PIECE: ecco il character design di alcuni personaggi dell'adattamento di Romance Dawn

La serie di ONE PIECE sta attraversando un momento topico della sua serializzazione, da una parte abbiamo abbiamo lo svolgimento delle vicende di Wano - sempre più intriganti - e dall'altra le conseguenze del Reverie, che come mostrano gli ultimi capitoli sono state devastanti. Per festeggiare il vent'anni, il brand accoglierà anche uno speciale.

Ci riferiamo all'adattamento animato ONE PIECE: Romance Dawn, un episodio speciale che ci mostrerà Rufy in una versione inedita, sprovvista perfino della cicatrice che si infligge all'inizio del manga, quindi le vicende raccontate dovrebbero essere completamente inedite. Anche il personaggio che potete osservare nell'immagine in calce - simile a Nami - sarà un volto nuovo.

La puntata sarà trasmessa in Giappone il 20 Ottobre, e la leaker @spytrue ha pubblicato su Twitter la scan di un magazine che presenta il character design dei personaggi. Sono infatti riconoscibili Rufy, Garp e Nami. Quello che vedete è il design che inizialmente era stato scelto per i personaggi, salvo poi perfezionare il tutto e optare per qualche cambiamento - come i capelli di Nami - e come dicevamo prima la cicatrice di Rufy.

Romance Dawn, infatti, era il nome del one-shot che uscì prima che la serie vera e propria prendesse forma. Eiichiro Oda ne realizzò ben due versioni nel lontano 1996, la prima fu adattata in uno speciale animato nel 2008, mentre la seconda - quella che stiamo trattando - sarà adattata in occasione dello speciale per i vent'anni del franchise.

