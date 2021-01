ONE PIECE: chi sarà l'11° membro dei Mugiwara? La risposta d Microsoft

Gestire una pagina social grande come quella di Microsoft deve essere particolarmente interessante, soprattutto quando si instaurano discussioni con i fan sui prossimi risvolti di ONE PIECE. Se avete strizzato l'occhio a questa affermazione, allora siete pronti per conoscere chi, secondo il colosso di Bill Gates, sarà l'11° membro dei Mugiwara.

Tra gli geni del marketing un posto di rilievo lo detiene sicuramente il social media manager di Unieuro che è riuscito a diventare virale più volte in rete grazie ai suoi post esilaranti. Anche la pagina social di Microsoft su Twitter non vuole essere da meno in termini di comunicazione e ne ha approfittato per dire la sua opinione in merito, in risposta ad un fan, sul prossimo candidato per l'ultimo posto vacante della ciurma di Rufy.

Secondo il colosso di Redmond, "Yamato potrebbe essere un ambasciatore per Wano, proprio come Oden". Chissà, dunque, se sarà proprio Yamato a unirsi tra le fila di Rufy seguendo lo stesso destino di Oden che, tra l'altro, divenne persino in seguito il comandante della seconda divisione di Barbabianca. Non ci resta che attendere dunque i prossimi capitoli per conoscere se la previsione di Microsoft si sarà rivelata corretta o meno, nel frattempo vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro speciale di approfondimento sull'11° membro dei Muiwara.

Secondo voi, invece, chi si aggregherà alla ciurma di Rufy tra Carrot e Yamato? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti.