ONE PIECE, chi sono i 5 pirati più forti del mondo al momento?

I pirati sono i personaggi principali di ONE PIECE: nonostante la presenza di cacciatori di taglie, marine che fanno da polizia di questo mondo e i vari agenti governativi, sono Rufy e colleghi a imperversare sulle pagine scritte e disegnate da Eiichiro Oda. E molte delle guerre a cui abbiamo assistito sono state gestite proprio da loro.

Quali sono i pirati più forti di ONE PIECE al momento? Abbiamo già visto chi sono i Mugiwara più forti e gli Yonko dal più debole al più forte, ma ora stiliamo una classifica generale con i cinque migliori pirati del momento.

Inevitabilmente, la classifica verte tutta sui cinque imperatori del mare. In questo preciso momento, Rufy ha fatto dei passi da gigante in avanti con alcuni potenziamenti giunti consecutivamente in quel di Wano. Prima sull'isola principale e poi a Onigashima, Rufy ha scoperto la sua vera potenza e ciò gli permette di affrontare ad armi pari gli imperatori.

È abbastanza quindi per presentarsi nella top 5 dei pirati di ONE PIECE, anche se la posizione in questo elenco è sempre tutta da vedere. Anche se alla fine del manga diventerà il pirata più forte, per il momento potrebbe mancargli qualcosina per essere al top. In attesa anche del finale di Wano, posizioniamo Rufy in quinta posizione.

Rimangono poi gli altri quattro imperatori, probabilmente in quest'ordine crescente: Shanks, Barbanera, Big Mom e Kaido. Anche qui però potrebbero esserci ribaltoni a breve, con Barbanera destinato a superare i due che per il momento sembrano essere sopra. Senza contare che Teach potrebbe avere tante armi in serbo ancora non ben identificate.