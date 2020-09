ONE PIECE: chi affronterà King nello scontro di Onigashima?

Nelle scorse saghe di ONE PIECE abbiamo sempre visto, ove possibile, scontri uno contro uno tra i pirati di Cappello di Paglia e i nemici di turno. Accadde a Enies Lobby, ad Alabasta, ad Arlong Park e nulla vieta che, nonostante la situazione completamente diversa, accada una cosa del genere anche durante quest'ultima fase di Wanokuni.

Rufy è già destinato a combattere con Big Mom e con Kaido, con i due imperatori che saranno una bella gatta da pelare. Ma non va dimenticato che gli attuali nemici di ONE PIECE sono tantissimi e tra questi ce ne sono altri pericolosi. In cima a questa piramide ci sono le tre calamità: King, Queen e Jack, con il primo che già all'apparenza sembra più forte degli altri due.

Non si conosce ancora la sua taglia, ma la domanda è: chi si batterà con King? Come abbiamo visto nello scorso capitolo, per ora è Sanji a combattere con King. Il cuoco è riuscito a salvare Momonosuke ma ha dovuto incassare l'attacco di King in forma di pterodattilo. Quella di Oda è una scelta che ha preso alla sprovvista diversi fan dato che, vista anche la sua natura da spadaccino, King sembrava destinato a Zoro.

E se invece il mangaka decidesse di far affrontare King dalla coppia Sanji-Zoro? Dopotutto, il luogo in cui Sanji è stato scagliato è vicino al posto dove si trova attualmente Zoro, a meno che lo spadaccino non si sia spostato fuori schermo. Sanji potrebbe affrontare King nella sua versione da pterodattilo, visto anche il fatto che il cuoco riesce a spostarsi in aria, mentre Zoro si occuperebbe dell'avversario quando sarà in forma umana o ibrida e quando sfoggerà le sue abilità con la spada.

Cosa vi aspettate da questo scontro con King? Intanto Eiichiro Oda ammette che per la fine di ONE PIECE servirà qualche altro anno.