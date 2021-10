ONE PIECE: chi affronterà il Governo Mondiale e la CP0? Tutte le ipotesi

Non ci sono soltanto pirati e samurai a Wano. Già da diverso tempo è stata riscontrata la presenza della CP0, l'organizzazione segreta governativa che ha intrattenuto alcuni rapporti con Orochi e Kaido. La situazione attuale di ONE PIECE è però cambiata radicalmente e potrebbe esserci una lunga guerra alle porte con la CP0 e il Governo Mondiale.

Inizialmente, i tre membri presenti a Onigashima facevano soltanto da spettatori, in attesa di vedere l'esito di questa guerra tra la fazione di Kaido e quella di Momonosuke e Rufy. ONE PIECE 1028 ha però presentato una situazione completamente diversa e che obbligherà Wano a intraprendere una direzione molto diversa da quella prevista inizialmente. Infatti l'ordine dato da Rob Lucci è stato quello di prendere possesso dell'isola se Kaido dovesse cadere, e per questo il Governo Mondiale è già all'opera.

Considerato che Rufy e gli altri sono già alle prese con Kaido e Big Mom, i due imperatori che stanno sottraendo tantissime energie, è quasi impossibile che i pirati riescano a uscire indenni da una seconda guerra così vicina e con avversari così forti. È quindi possibile che vedremo un intervento nei prossimi capitoli di ONE PIECE. Ma chi potrebbe intervenire a favore di Rufy e compagni?

Le ipotesi sono due in particolare: la prima è l'alleanza di Cappello di Paglia, finora rimasta nell'ombra e che potrebbe apparire quindi a breve, così da mettere i bastoni tra le ruote al Governo Mondiale. Non sembrano però esserci stati particolari contatti tra Rufy e i vari comandanti. La seconda ipotesi è quindi più plausibile, con questa che vede l'intervento dell'Armata Rivoluzionaria di Monkey D. Dragon.

Il capo dell'organizzazione criminale è il nemico giurato del Governo Mondiale e il suo intervento potrebbe quindi portare all'apertura di una nuova faida con loro. Inoltre, considerati gli ultimi eventi, è possibile che Dragon voglia cercare rivalsa contro il Governo Mondiale sventando i loro piani di mettere le mani su Onigashima. Una presenza del genere potrebbe anche portare al primo vero incontro tra Rufy e suo padre, smuovendo enormemente la trama alla fine della saga di Wano.

Rimane comunque viva l'opzione in cui non ci sarà alcun intervento e i Mugiwara dovranno vedersela da soli e respingere l'assedio del Governo Mondiale. Cosa credete succederà nel futuro di ONE PIECE?