ONE PIECE, chi ha l'Ambizione più forte in assoluto al momento?

L’ambizione ricopre un ruolo fondamentale nel power system di ONE PIECE, al fianco dei poteri derivanti dai frutti del diavolo, ed è sempre più chiaro che sarà centrale nelle grandi battaglie finali, prima di raggiungere l’isola di Laugh Tale. In campo si affronteranno pirati straordinari, ma chi, tra loro, padroneggia meglio l’Haki? Scopriamolo.

Suddivisa in tre tipologie, percezione, armatura e re conquistatore, l’ambizione è stata introdotta indirettamente nel primo capitolo, quando Shanks allontana il Signore della Scogliera dal giovane protagonista semplicemente guardandolo e imponendo la sua superiorità, e col trascorrere degli anni Eiichiro Oda ha aggiunto sempre più dettagli su questa importante abilità.

Volgendo uno sguardo al passato, Gol D. Roger è stato indubbiamente un grande utilizzatore dell’Haki, riuscendo a diventare il primo re dei pirati senza avere alcun potere legato ai frutti del diavolo, e a tenere testa ad avversari formidabili, come il suo grande rivale Barbabianca, dotato, invece, di uno dei frutti più potenti incontrati finora, il Gura Gura, rubato da Barbanera.

Attualmente, però, esiste un altro pirata che sembra padroneggiare alla perfezione ogni tipo di Ambizione, e anch’esso non ha mai ingerito un frutto del diavolo. Stiamo parlando di Shanks il Rosso, Imperatore e abilissimo spadaccino, già sulla via per conquistare il ONE PIECE, come visto dopo la conclusione dell’arco di Wano. Grazie al suo Haki, Shanks è riuscito, ad esempio, a stendere, in un colpo solo, Eustass Kidd, pirata della nuova generazione che ha raggiunto una taglia pari a 3 miliardi di berry per aver sconfitto Big Mom affiancato da Trafalgar Law.

