ONE PIECE, a chi apparteneva il cappello di paglia? Recap di tutto ciò che sappiamo

Monkey D. Rufy è un pirata spericolato nato nell'East Blue, cresciuto nel villaggio di Foosha e ispirato da un uomo dai capelli rossi e una vistosa cicatrice sul volto, Shanks il Rosso. Questo pirata poi avrebbe fatto la storia di ONE PIECE, diventando uno dei quattro imperatori. Ma, prima di abbandonare l'isola, ha fatto una cosa.

Dopo aver scommesso il suo braccio salvando Rufy da un mostro marino, Shanks dona al bambino il suo cappello di paglia. Un gesto apparentemente innocente, ma che in realtà potrebbe nascondere molto di più. Oltre ad aver dato al protagonista l'elemento del suo outfit più iconico, sembra che abbia trasmesso un'eredità al ragazzo, un'eredità nascosta proprio nel cappello di paglia. In ONE PIECE, questo cappello sembra avere molto da dire, anche se non sappiamo esattamente il suo significato. Il segreto del cappello di paglia verrà rivelata più avanti, ma per ora proviamo a capire per le mani di chi è passato.

Al momento, il cappello di paglia è nelle mani di Rufy, che lo porterà con sé probabilmente fino alla fine della sua avventura, per poi donarlo a qualche nuova leva del mondo piratesco. Prima di lui, come detto, il cappello è appartenuto a Shanks, e si sa con certezza che il rosso l'abbia ereditato da Gol D. Roger prima della sua dipartita. Ma chi c'è stato prima di Roger? Purtroppo, questa è una domanda alla quale è impossibile rispondere: il Re dei Pirati era un ragazzo quando salpò in compagnia di Rayleigh e in quel momento già aveva il suo iconico cappello. Non si sa altro su di lui e sulla sua infanzia, ad eccezione del fatto che proviene dal clan della D. Il cappello di paglia potrebbe anche essere un cimelio tramandato nella sua famiglia, per ricordare qualcosa e far rimanere vivo un simbolo anche in un'epoca che non lo conosce.

Dopotutto, il cappello di paglia nascosto a Mary Geoise che potrebbe appartenere a una figura importante come Joy Boy vuole far intuire che questo copricapo simboleggi qualcosa di più.