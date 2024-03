ONE PIECE, chi potrebbe essere l'Astro di Saggezza più forte?

I misteriosi Astri di Saggezza sono riapparsi di recente in One Piece, dimostrando di essere delle figure cruciali del mondo creato da Eiichiro Oda. Qual è l'Astro più potente in assoluto? Ne parliamo nelle prossime righe, ma vi avvisiamo che ci saranno spoiler su One Piece.

Il primo membro dei 5 Astri che si è visto più approfonditamente è Saint Jay Garcia Saturn, che ha mostrato la sua trasformazione finale in One Piece di recente. Il principale antagonista dell'arco di Egghead è in grado di causare molte malattie in modi sconosciuti, si può trasformare in una sorta di Gyuki (un demone bue) e può congelare gli altri con un potere invisibile. Inoltre, ha la facoltà di rigenerarsi se ferito. È molto probabilmente più forte persino degli Ammiragli.

Un altro Anziano dotato di una sforza smisurata è sicuramente Nusjuro, capace di brandire una spada di classe "Supreme", la Shodai Kitetsu, la versione più forte e complessa da brandire della Sandai Kitetsu utilizzata da Zoro. Sembra che la Shodai sia maledetta e che conduca chi la impugna ad una morte orribile, eppure Nusjuro la ha con sé da anni, dimostrando di essere fondamentalmente più forte di una maledizione. Oltre a questa spada pericolosissima, pare che Nusjuro abbia dalla sua una misteriosa abilità che rimanda al Frutto Human-Human. Potrebbe tranquillamente essere l'Astro più forte di tutti.

Anche se non si sa molto sugli altri 3 Astri di Saggezza, nonostante la mentalità da fan dei battle-shonen induca a pensare che esista una classifica ideale di questi combattenti, è molto probabile che, ricoprendo un ruolo nevralgico nel Governo Mondiale, siano tutti e 5 sullo stesso livello. Secondo voi verrà rivelata una gerarchia negli Astri di Saggezza oppure no? Fateci sapere cosa ne pensate nello spazio dedicato ai commenti!