ONE PIECE, chi è attualmente il pirata più forte al mondo?

Il viaggio di Rufy, iniziato da quella isoletta dell'East Blue, lo ha portato a conoscere tanti posti nuovi ma anche persone. Alcuni di questi sono stati indifferenti alle sue gesta, altri sono diventati alleati e tanti altri sono invece nemici. Più andava avanti in ONE PIECE, più ha conosciuto individui forti, in particolare alcuni pirati.

Flotta dei Sette, Imperatori e le loro ciurme, indipendenti, Supernove e tanti altri: ci sono moltissimi pirati che veleggiano per i mari di ONE PIECE, tentando di imporre il loro volere con la forza o con il dialogo. Ma quale tra i pirati di ONE PIECE è il più forte attualmente?

Considerate tutte le informazioni in possesso dei lettori, si deve obbligatoriamente restringere la ricerca al gruppo dei Quattro Imperatori. Di questi, sappiamo che Big Mom e Shanks, presi singolarmente, sono due ossi duri ma non potrebbero competere con un personaggio come Kaido delle Cento Bestie. L'imperatore che attualmente sta tenendo testa a Rufy e alla sua ciurma a Onigashima è indubbiamente il pirata più forte esistente al momento. La maestosa potenza di Kaido, tra forma ibrida e draconica, tra un fisico scolpito e robusto, sembra non avere rivali nel mondo di ONE PIECE.

Tuttavia non va sottovalutato Barbanera che sarà il nemico finale di Rufy nel manga di ONE PIECE con tutta probabilità. A seconda del match up di poteri, Barbanera potrebbe anche riuscire a sconfiggere Kaido in uno scontro 1 VS 1 e senza interruzioni o aiuti da parte del resto della sua ciurma, come accadde invece con Barbabianca. All'orizzonte non ci sono altri pirati che possano tener testa in un 1 VS 1 l'imperatore, neanche Rufy che sta usufruendo di vari supporti e aiuti nella sua battaglia.