ONE PIECE, chi potrebbe essere l'avversario finale di Rufy? Le nostre ipotesi

Fra le tantissime domande che ci facciamo sempre tutti sul futuro di ONE PIECE c'è quella relativa al nemico finale da sconfiggere: chi dovrà battere Rufy come ultimo avversario prima di diventare a tutti gli effetti il Re dei Pirati? Proviamo a fare qualche ipotesi assieme.

Partiamo da quello più scontato nonché più quotato per essere il boss finale di ONE PIECE, cioè Barbanera. Edward D. Teach ha tutte le carte in regola per risultare l'avversario di Rufy nell'ultima grande battaglia del manga, anche se conosciamo ancora poco del suo piano effettivo, assieme al significato della volontà della D. che possiede.

Infatti c'è chi pensa possa essere Im l'ultimo nemico di Rufy. Del personaggio conosciamo solo la silhouette, ma dalle poche informazioni in nostro possesso dovrebbe superare in potenza gli Astri di Saggezza e, soprattutto, è a capo del Governo Mondiale e regna nell'ombra sui nobili e su tutto il mondo di ONE PIECE. Rufy potrebbe volerlo sconfiggere per rovesciare totalmente lo status quo, e chissà che non sia davvero lui il nemico finale. Ci chiedevamo infatti se Im è il personaggio più potente di ONE PIECE.

C'è poi la teoria su Buggy che potrebbe diventare, anche in maniera scherzosa, il nemico finale di Rufy, oppure lo stesso Akainu, anche se ci sembra più uno degli ultimi avversari e non il boss definitivo del manga. Tenendo sempre presente Shanks, perché uno scontro tra lui e Rufy non è così implausibile.

E secondo voi chi sarà l'ultimo avversario di Rufy? Fate le vostre previsioni nei commenti, noi ci siamo anche chiesti se ci saranno altre trasformazioni dopo il Gear 5 per Rufy in ONE PIECE.