ONE PIECE, chi è che beve più alcol tra i Mugiwara? Al primo posto una sorpresa

Ci sono sempre feste in ONE PIECE. Eiichiro Oda ha deciso di creare un manga allegro, spensierato, dove dopo ogni battaglia con un cattivo è necessario festeggiare la vittoria, magari anche senza le tante morti che impedirebbero invece un corretto svolgimento della festa. Quindi si impiattano tante pietanze e scorrono fiumi di alcol.

La maggior parte dei lettori immagina Rufy a mangiare chili e chili di carne, Sanji a cucinarle, Nami e Robin a divertirsi, Chopper a fare le facce buffe o a tenere d'occhio i feriti, Brook a suonare e Zoro a bere tutta la birra e il liquore che c'è a disposizione. Insomma, chi ha letto ONE PIECE sa che lo spadaccino tende sempre ad avere un occhio di riguardo per l'alcol, specie in base ad alcune gag che hanno divertito parecchio lettori e spettatori nel corso del tempo.

Sembra però che le cose non stiano propriamente così. In Giappone è in arrivo il volume 106 di ONE PIECE, ma alcune informazioni sono già trapelate. Diversi fan hanno rivelato le SBS presenti nel suddetto volume, e Oda ha rivelato la classifica dei Mugiwara che bevono di più:

Jinbei; Zoro; Nami; Franky; Sanji; Nico Robin; Brook; Usopp; Rufy; Chopper;

Se le ultime posizioni non sono tanto sorprendenti, visto il carattere dei personaggi e le loro attenzioni principali durante una festa, sorprende il fatto che Zoro sia stato scalzato da Jinbe. È l'uomo pesce, che effettivamente non è stato ancora molto presente in ciurma, il più grande bevitore di alcol dei Mugiwara. Vi aspettavate questo sorpasso ai danni dello spadaccino oppure c'erano già delle indicazioni in proposito?