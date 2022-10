ONE PIECE, chi sta causando la crisi di Whole Cake Island? La teoria pericolosa

La storia principale di ONE PIECE si è diretta verso nuovi binari. Finalmente i mugiwara si sono lasciati alle spalle Wano e tutte le battaglie che si sono tenute lì. Così è giunto il tempo, dopo alcuni capitoli incentrati sugli avvenimenti nel mondo, di sbarcare a Egghead e scoprire i segreti del laboratorio di Vegapunk. Ma c'è tanto altro.

Rufy e gli altri sono sbarcati a Egghead, ma intanto a Whole Cake Island sta avvenendo qualcosa di importante. Capone Bege è ormai fuggito da quel territorio, ma al loro posto arrivano i Germa 66. Infatti alcuni dei fratelli di Sanji erano stati imprigionati dai figli di Big Mom, con gli altri intervenuti a salvarli. Una mini avventura di ONE PIECE all'apparenza poco importante, ma che nell'ultimo capitolo ha preso una piega inaspettata.

Chocolat Town è stata infatti completamente congelata. Già qualche capitolo fa era stata mostrata la città dell'isola di Cacao con due figuri non visibili, che si pensava fossero i fratelli giunti in soccorso. Alla luce delle ultime rivelazioni, però, Barbanera potrebbe aver invaso Whole Cake Island. Il ghiaccio potrebbe infatti essere frutto del potere di Kuzan, l'ex ammiraglio noto come Aokiji che ricordiamo bene di cosa è capace.

A riassumere la situazione ci pensa l'utente RoronoaLuffyZoro sul subReddit di ONE PIECE con una spiegazione molto accurata. Sarà Aokiji davvero? E qual è il suo obiettivo? Secondo l'utente, l'uomo di Barbanera sarebbe venuto a rapire Pudding che, con il suo terzo occhio, potrebbe essere in grado di leggere i Poneglyph. Inoltre, approfittando della debolezza del territorio, Kuzan potrebbe anche mettere le mani sulla pietra stessa.

Insomma, ciò che sta avvenendo nella mini avventura di ONE PIECE è a dir poco fondamentale.