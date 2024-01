ONE PIECE, chi sono i Cinque Astri di Saggezza? Tutto quello che sappiamo al momento

Mentre ultimamente si discute sull'utilità del flashback di Orso Bartholomew in One Piece, esistono altri personaggi dell'opera di Oda di cui, dopo anni, si conosce poco. Per esempio, i Cinque Astri di Saggezza sono misteriose figure riapparse di recente in One Piece. Cosa sappiamo su di loro? Cerchiamo di rimettere insieme le informazioni.

Partiamo dal loro ruolo nel mondo creato da Oda. I Cinque Astri di Saggezza sono dei "Nobili" che si occupano di prendere le decisioni più importanti del Governo Mondiale. Sono a capo della Marina, del Cipher Pol e responsabili dei Tre Poteri nel mondo. Prendono ordini solo da Im, uno dei personaggi più misteriosi e potenti di One Piece. Inoltre, sembrano essere, in qualche modo, immortali.

Uno degli Astri è Saint Jaygarcia Saturn, il "Dio Guerriero della Scienza e della Difesa". Sappiamo che Saturn ha tenuto d'occhio Shanks per non permettergli di alterare l'ordine del mondo, ma è sempre stato preoccupato anche del rapporto tra Rufy e Garp. Ha ordinato alla CP-0 di uccidere Rufy ad Onigashima ed è sempre Saturn la mente dietro la storia più tragica di One Piece. Per concludere, sappiamo anche che sperimenta sugli esseri umani a Mary Geoise e può trasformarsi in un "Ushi-Oni", un demone metà ragno e metà mucca, che gli consente di rigenerarsi e pietrificare i nemici.

Proseguiamo con Saint Marcus Mars, il "Dio Guerriero dell'Ambiente". In passato, ha ordinato a Spandam di sparare al professor Clover e ha etichettato come traditori i Nefertari. Oltre alle preoccupazioni di Saturn su Rufy e Garp, Mars ha mostrato interesse per il legame tra Rufy e Rayleigh. Non si sa ancora in che demone possa trasformarsi.

Saint Topman Warcury è il "Dio Guerriero della Legge", ma si sa poco su di lui, a parte, per esempio, il poco gradimento che ha mostrato per l'abbandono della Flotta dei Sette di Jinbe. Stesso discorso per Saint Ethabaron V. Nusjuro, il "Dio Guerriero delle Finanze", e per Saint Sheperd Ju Peter, il "Dio Guerriero dell'Agricoltura", che però ha rivelato il segreto del frutto Gomu-Gomu in One Piece. Cosa ne pensate degli Astri? Fatecelo sapere nei commenti!