ONE PIECE, chi è davvero Im-sama? Teorie sulla sua vera identità

Apparso per pochi secondi durante ONE PIECE, tutti si chiedono chi sia Im-sama. Introdotto durante la saga del Levely, ci sono pochissimi dettagli su questo personaggio che è sempre stato mostrato con una silhouette nera, e soltanto un dettaglio dei suoi occhi è noto. Quali teorie circolano su di lui?

Ovviamente tante, ed essendo un personaggio così misterioso le teorie vanno in ogni direzione. Alcune teorie su Im-sama sono naturalmente bislacche, come chi vorrebbe che fosse Drakul Mihawk a causa del dettaglio degli occhi, altre invece sono potenzialmente più verosimili anche se naturalmente non ce ne sarà certezza per parecchio tempo.

Secondo alcune teorie, Im-sama è in realtà una donna ed è la madre di Rufy. Secondo altre, invece, è uno dei discendenti degli antichi regnanti che governavano il mondo di ONE PIECE secoli prima e ha quindi a che fare con il secolo di vuoto. Ci sono poi informazioni che sembrano indirizzare a una sorta di natura divina del personaggio, come il nome in giapponese イム (Imu) che se scritto in formato kanji 仏 significa "Budda", oppure il fatto che Im sia uno Jǫtunn secondo la mitologia nordica, una creatura sovrumana solitamente opposta agli dei ma anche alleato talvolta con essi.

Chissà se toccherà a lui o a Barbanera dopo la saga di Wano: uno dei due infatti sarà probabilmente il nemico finale di Rufy prima di trovare il One Piece su Laugh Tale.