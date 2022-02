ONE PIECE: chi è davvero Zunisha? Le poche informazioni che sappiamo finora

Ci sono tante creature particolari in ONE PIECE, molte di aspetto umanoide ma di razze diverse da quella umana. Gli animali fondamentalmente sembrano identici a quelli del nostro mondo, anche se alcuni hanno proprietà o dimensioni davvero grosse. In alcuni casi però queste proporzioni sono a dir poco incredibili, come nel caso di Zunisha.

Zou, la terra dei mink, è quasi irrintracciabile proprio perché è situata sulla schiena di questo colossale elefante. Chi è davvero Zunisha? Ricapitoliamo ciò che si è saputo finora su di lui in ONE PIECE, tenendo conto anche delle informazioni delle SBS e delle note di Eiichiro Oda.

Zunisha innanzitutto è un elefante Naitamie-Norida, una specie ormai scomparsa che si distingue per la stazza del suo corpo e per le gambe lunghissime, con ossa speciali e della lunghezza di chilometri - anche più di 35 - , cosa che rendono questa specie capace di camminare negli oceani. È inoltre in grado di vivere più di un millennio, considerato che Zunisha conosceva Joy Boy ed è tutt'ora ancora vivo.

Zunisha in particolare è stato punito a vagare per i mari con Zou sulle proprie spalle per punizione a un crimine non meglio precisato. In quel periodo, durante li secolo di vuoto, era anche un compagno di Joy Boy. Pertanto l'elefante gigante non può decidere di propria volontà cosa fare, ma ha bisogno di interagire con qualcuno tramite la Voce di Tutte le Cose, come si è verificato con Momonosuke e Rufy durante l'attacco di Jack.

Sembra tuttavia che Zunisha sia anche dotato di un Frutto del Diavolo, oppure che sia sotto l'effetto di uno di essi, almeno a giudicare dalle parole del Governo Mondiale in ONE PIECE 1037. A margine, il nome Zunisha ha dei kanji che possono esser eletti come "signore degli elefanti", ma la lettura del uso nome potrebbe anche derivare da quella di Ganesha, divinità indiana con la testa di elefante.