ONE PIECE: chi dirigerà il primo episodio del live action? La risposta vi sorprenderà

L'immenso universo di ONE PIECE riceverà un adattamento live action prodotto dal gigante statunitense Netflix, ma chi sarà in grado di dirigere l'episodio pilota di questa grande avventura per Monkey D. Luffy e compagni? Stando a quanto rivelato nel corso di un recente incontro la regia della prima puntata è stata affidata a Marc Jobst.

Jobst ha già collaborato con Netflix in passato, a serie quali Daredevil, The Punisher e The Witcher, tutte molto apprezzate dal pubblico e caratterizzate da articolate sequenze interamente dedicate ai combattimenti. Una scelta interessante che potrebbe rendere l'inizio dell'avventura dei Mugiwara molto più frenetico e spettacolare di quanto ci si poteva aspettare.

Tuttavia lo stesso Eiichiro Oda ha dichiarato in precedenza che uno degli obiettivi primari della serie live action è rispettare coloro che hanno sostenuto la serie per i 24 anni di pubblicazione, cercando quindi di mantenere un certo livello di fedeltà con l'opera originale. La decisione di affidare la regia a Jobst potrebbe suscitare qualche scetticismo tra gli appassionati, ma le sue capacità registiche potrebbero rivelarsi più che in linea con lo stile di Oda, e la sceneggiatura scritta da Matt Owens e Steve Maeda. Voi cosa ne pensate della decisione di affidare a Jobst la regia? Fatecelo sapere nei commenti.

Per concludere vi lasciamo alle prime informazioni su Garp e Kobi, personaggi che ricopriranno un ruolo fondamentale al fianco dei Mugiwara.