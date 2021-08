ONE PIECE: chi è Everything D. Teach, il nome originale di Barbanera

Che Eiichiro Oda, nella stesura del suo ONE PIECE, si sia servito di ispirazione a personaggi realmente esistiti è un dato di fatto e lo si intravede nel nome di diversi pirati e in tanto altro ancora. Ma chi era Everything D. Teach e per quale motivo il sensei voleva chiamare così Barbanera?

Oggi sappiamo che una delle più grandi ispirazioni di Barbanera è in realtà Edward Teach, uno dei pirati più temuti al mondo nonché una figura leggendaria nel mondo della pirateria. Eppure, inizialmente, Oda aveva previsto qualcosa di diverso per l'attuale antagonista principale del manga. Il suo nome originale, infatti, era Everything D. Teach, un chiaro riferimento ad un'altra figura storica importante, quella di Henry Every.

Quest'ultimo, infatti, per la pirateria storica è considerato il vero "re dei pirati", colui che riuscì a compiere imprese leggendarie ritenute all'epoca impossibili per chiunque. Il governo inglese, dopo che la ciurma di Henry saccheggiò una delle navi della Compagnia delle Indie, mise nel 1717 una taglia sulla testa di Every dal valore di 500 sterline, un valore oggi di circa 25 sterline ma che al tempo era immenso e nell'ordine di centinaia di migliaia di euro odierni. Per chi non lo sapesse, Henry è stato l'uomo con la taglia più alta al mondo, il che è ironico dal momento che la prima apparizione di Barbanera è caratterizzata invece da una taglia di appena 0 berry.

