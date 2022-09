ONE PIECE: chi è figlio di Gol D. Roger? L'erede del re dei pirati

La leggenda di ONE PIECE si apre con l'esecuzione pubblica di Gol D. Roger, il re dei pirati che diede inizio alla caccia del suo mitico tesoro e a una nuova era dei pirati. Negli anni successivi, in molti provarono a raccogliere la sua eredità, fallendo. Ma se il capitano dei Pirati di Roger avesse un legittimo erede?

Mentre ONE PIECE volge al termine, i dubbi attorno all'opera di culto di Eiichiro Oda sono ancora numerosi. Chi è il figlio di Gol D. Roger, se ne ha uno? Analizziamo la storia del re dei pirati, secondo possessore del tesoro che tutti cercano.

Temerario e sicuro di sé, a tal punto da sorridere in punto di morte, Gol D. Roger viene descritto come un pirata dalla fama terribile. La forza di Gol D. Roger era temuta i tutti i mari di ONE PIECE. Tra i pirati e i membri della sua ciurma, godeva invece di estrema fiducia. Coloro che lo hanno conosciuto, riconoscono che la personalità di Roger era molto simile a quella di Rufy.

In risposta alla domanda iniziale, sì, il re dei pirati aveva un figlio. A dare alla luce la stirpe di Gol D. Roger fu la sua amante Portuguese D. Rouge, che morì durante un parto lungo venti mesi. Poiché non si voleva far sapere al mondo che il leggendario possessore avesse un figlio, al fine di proteggerlo dalla persecuzione, questo venne tenuto nascosto a tutti, tranne che a una persona, Monkey D. Garp, che si occupò di lui.

Il figlio di Gol D. Roger è Gol D. Ace, che però prende il cognome di sua madre in segno di riconoscenza nei suoi confronti. Quindi Portuguese D. Ace è l'unico figlio di Gol D. Roger.

Ace non ha mai conosciuto i suoi genitori naturali, ma ha comunque portato il fardello di essere il figlio di Roger. Il comandante della 2ª divisione dei Pirati di Barbabianca ha passato infatti la sua intera esistenza cercando un senso alla sua stessa vita. Possessore del frutto del diavolo Foco Foco di tipo Rogia, Ace odiava suo padre, ma comunque lo rispettava in quanto pirata più forte di tutti i tempi. Esattamente come Gol D. Roger, anche Portuguese D. Ace muore a causa di una esecuzione pubblica della marina che scatena una guerra epica a Marineford.