ONE PIECE, chi è il più forte tra gli Imperatori? La classifica degli Yonko conosciuti

All'apice del mondo di ONE PIECE ci sono veri e propri mostri sacri. Se il Governo Mondiale può puntare su personaggi del calibro degli ammiragli e dei cinque astri di saggezza, nell'ambito piratesco in cima alla catena alimentare troviamo gli imperatori. Questi sono tra gli individui più potenti, capaci di far tremare intere isole da soli.

Ma tra quelli apparsi, qual è l'imperatore più forte di ONE PIECE? Facciamo una classifica dei cinque Yonko ufficiali, comprendendo quindi anche l'ormai defunto Barbabianca.

La top 5 parte con l'ultima posizione dedicata a Shanks il Rosso. Purtroppo sembra che l'ispiratore di Rufy sia anche il più debole del gruppo, specie dopo aver perso il braccio destro. Nonostante abbia una ciurma di tutto rispetto e un Haki micidiale, non sembra in grado di reggere l'onda d'urto degli altri contendenti.

In quarta posizione c'è invece Barbabianca, un uomo all'apice in grado di rivaleggiare anche con Kaido ma che era ormai arrivato a fine vita con una malattia debilitante. Nonostante tutto ciò però aveva ancora un fisico pazzesco, che lo rendeva comunque uno dei personaggi più forti anche verso la sua fine.

Terza posizione per Barbanera: Marshall D. Teach non ha la stessa potenza fisica dei suoi rivali, ma i Frutti del Diavolo che possiede sono uno misterioso e un altro assurdamente potente. Combinandoli, Barbanera può sprigionare una forza enorme.

Medaglia d'argento per Big Mom, la divoratrice di dolci e di anime che ha ancora le forze per tenere testa anche a Kaido. Le sue abilità sono micidiali potendo dare e togliere la vita con il suo Frutto del Diavolo, ma anche fisicamente è esageratamente potente.

Infine la prima posizione va a Kaido, la creatura più forte del mondo di ONE PIECE. Non c'è molto scampo per gli altri imperatori dato che il capitano dei pirati delle cento bestie sembra essere ancora all'apice della sua forza nonostante i 60 anni d'età.

