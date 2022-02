ONE PIECE, chi è il più forte della Marina e del Governo al momento?

ONE PIECE ha presentato un pianeta quasi completamente ricoperto dall'oceano, con tantissime isole e quindi una geografia che ha reso fondamentale la navigazione. Non è un caso quindi che sia nata la pirateria, tra le cui fila ci sono alcuni dei personaggi più forti di ONE PIECE. Dall'altra parte però c'è chi è deputato a fermarli.

Il Governo Mondiale e la Marina hanno il compito di fermare le invasioni piratesche e di tenere al sicuro i regni affiliati, oltre al compito di non far emergere nulla sui cento anni di vuoto, uno dei misteri più grandi di ONE PIECE durante i quali il mondo sembra essere cambiato radicalmente. Sono anche loro che calcolano le taglie dei pirati di ONE PIECE, decretandone quindi la pericolosità. Ma chi sono i personaggi più forti di Governo Mondiale e Marina?

Da una parte abbiamo certamente Akainu, il nuovo grandammiraglio che ha sostituito Sengoku e ha soffiato il posto a un Aokiji sconfitto a Punk Hazard. È quasi impossibile che nell'intera marina ci siano personaggi più forti di lui che però hanno deciso di non emergere, in stile Garp. Dall'altra parte invece c'è un grande alone di mistero sulla forza dei Cinque Astri di Saggezza che tuttavia sembrano avere un ruolo più istituzionale. Probabilmente, pur essendo sicuramente capaci nel combattimento, non sono all'altezza di Akainu. Anche lo stesso Im-sama potrebbe essere ricco di abilità che lo rendono un grande guerriero, ma non ci sono conferme.

Pertanto per il momento Akainu è l'uomo più forte dal lato della cosiddetta giustizia, in attesa di saperne di più su quegli altri personaggi misteriosi del Governo Mondiale.