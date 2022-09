ONE PIECE, chi è più forte tra Mihawk e Shanks? Il manga dà una risposta precisa

Zoro aspira a diventare lo spadaccino più forte di ONE PIECE, ma sopra di lui ci sono figure davvero potenti. Il pirata della ciurma di cappello di paglia, proprio all'inizio del suo viaggio con Rufy, ha perso contro uno dei più potenti, Drakul Mihawk. Ex membro della flotta dei sette e ora nuovamente ricercato, è uno degli spadaccini più forti.

Per tanto tempo però ha rivaleggiato con Shanks il Rosso, l'imperatore che aveva un'abilità con la spada fuori dal comune prima di perdere un braccio. Ma adesso come stanno le cose? Chi è il più forte tra Shanks e Mihawk? A darne la risposta è la marina nel recente capitolo di ONE PIECE, il numero 1058.

Mentre si spiegano le nuove taglie di Crocodile e Mihawk, il membro della marina che sta spiegando la situazione comunica a tutti gli spettatori che Mihawk è lo spadaccino più forte al mondo e che la sua abilità come spadaccino è superiore anche a quella di Shanks. Quindi, anche se le sfide passate tra i due non hanno dato un vincitore preciso, adesso sappiamo che Shanks potrebbe non riuscire a resistere a uno scontro all'arma bianca con Mihawk.

Ecco intanto una statuetta di Mihawk che mette in risalto perché è uno dei più forti di ONE PIECE.