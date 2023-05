ONE PIECE: chi è il più forte tra Trafalgar Law ed Eustass Kid?

Eiichiro Oda ha fatto conoscere tanti pirati durante le avventure di ONE PIECE. Monkey D. Rufy ha viaggiato parecchio e quindi ha incontrato tante persone, alcune delle quali sono diventate alleate e altre invece nemiche. C'è chi poi è rimasto in una via di mezzo come le giovani Supernove, i pirati della generazione peggiore.

Rufy ha stretto più volte alleanza con alcuni di loro. Trafalgar Law è stato uno dei primi, con il quale ha stretto un importante sodalizio per occuparsi di Doflamingo e Kaido delle Cento Bestie. Contemporaneamente, a Wano, è stato incrociato Eustass Kid, altro capitano molto noto. Insieme, i tre hanno ricomposto quel terzetto che si diede da fare all'arcipelago Sabaody. ONE PIECE li ha riportati insieme e ha dato modo di rivederli all'opera, con tutti i loro nuovi poteri. Tenendo in considerazione proprio gli ultimi eventi del manga di ONE PIECE, chi è più forte tra Trafalgar Law ed Eustass Kid?

Inutile dire che la situazione non è affatto semplice. Eustass Kid è dotato di una cattiveria più grande e di una maggior potenza di fuoco, oltre che di attacchi molto devastanti ad ampio raggio. L'esatto contrario è Trafalgar Law, il chirurgo della morte che, come sottolinea il suo nome, agisce in maniera chirurgica, con attacchi apparentemente innocui ma che sono localizzati in determinate aree e quindi infliggono un danno maggiore.

La natura dei loro Frutti del Diavolo li porta a essere su due piani completamente diversi come stile di combattimento. Se i due dovessero combattere però, chi vincerebbe? Viste le recenti sfide, in generale sembra essere Trafalgar Law quello di livello superiore, ma non uscirebbe completamente indenne da una sfida con Kid. E voi invece quale pensate sia il migliore? Ecco intanto una classifica generale delle Supernove per livello di forza.