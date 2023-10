ONE PIECE, chi è più forte tra Zoro e Rob Lucci ora?

Lo spadaccino Roronoa Zoro è stato il primo compagno di Rufy. Il cacciatore di pirati è diventato egli stesso un pirata, con l'obiettivo di diventare il miglior spadaccino di ONE PIECE. Nel corso dell'avventura, ha affrontato tanti nemici, dando una mano al suo capitano, e spesso si è fatto carico di affrontare il più forte dopo il capitano.

Al momento, sembra che il più forte sia Mihawk, ma Zoro di certo non demorderà e, affrontando sempre più nemici, diventerà ancora più potente di quanto non lo sia ora. In ONE PIECE poi c'è stato anche un altro nemico, affrontato però da Rufy: il numero uno della CP9, Rob Lucci. Il personaggio è tornato di recente in ONE PIECE ed è sopravvissuto al Buster Call per diventare un membro importante della CP0, la divisione segreta e più potente dei servizi d'intelligence del Governo Mondiale. Ma chi è il più forte tra Roronoa Zoro e Rob Lucci?

Per rispondere, vanno tenuti in considerazione anche gli ultimissimi eventi del manga di ONE PIECE, considerando quindi anche ciò che sta avvenendo a Egghead al momento, pertanto se non siete in pari con il manga i contenuti potrebbero essere spoiler. Al momento, Lucci e Zoro si stanno affrontando al Labophase, con il leopardo che è in stato risvegliato, mentre Zoro sta utilizzando le sue tecniche a tre spade.

Lo scontro sembra alla pari, con il membro del Governo Mondiale che non riesce a fare molti danni al suo rivale, almeno per il momento. Nonostante Rob Lucci stia sfruttando il suo Frutto del Diavolo al massimo, Zoro non è ancora ricorso all'Haki e ai pieni poteri di Enma. Lo spadaccino forse si sta conservando per i futuri scontri, ma questa battaglia potrebbe essere molto indicativa del livello di Zoro. Bisognerà attendere quindi qualche capitolo per capire il vincitore, ma intanto Zoro sembra superiore a Lucci.