ONE PIECE: chi è al momento il più forte tra Zoro e Sanji?

La ciurma dei pirati di cappello di paglia può vantare un gruppo davvero coeso. Nonostante le diatribe interne, gli screzi, i litigi e le visioni contrastanti, tutti remano dalla stessa parte, quella che renderà Rufy re dei pirati e che porterà tutti a Laugh Tale, l'isola finale del mondo di ONE PIECE.

Ognuno dà il suo contributo, tra chi ha le doti per leggere i venti e scegliere i mari più sicuri, chi è in grado di occuparsi della manutenzione della nave e delle strutture di bordo, chi rallegra la ciurma con la musica, e così via. Ma non va sottovalutata l'arte del combattimento, quella che permette di superare gli avversari più ostici di ONE PIECE. Ovviamente Rufy è il più forte della ciurma dei Mugiwara, ma gli altri? Chi è il secondo?

Ovviamente sembra esserci una sfida a due: Zoro VS Sanji. Lo spadaccino della ciurma, secondo a essere entrato, se la gioca con il cuoco che usa soltanto calci per non rovinarsi le mani. Chi è il più forte tra Zoro e Sanji? Analizziamo la situazione tenendo conto di ciò che è successo nel finale della saga di Wano e nei primi capitoli di Egghead.

Roronoa Zoro si è potenziato enormemente durante la battaglia con King. Lo spadaccino ha imparato a far fluire meglio il proprio Haki dell'Armatura nella spada di Oden, ma è anche riuscito a tirare fuori l'Haki del Re Conquistatore, che ha reso le sue spade molto più resistenti e micidiali. Al contrario, Sanji aveva a disposizione il bracciale del Germa 66 che lo rendeva invisibile e aumentava la sua resistenza agli attacchi. Tuttavia, il cuoco ha deciso di farne a meno per non incappare in ripercussioni.

Per queste motivazioni, Zoro sembra più forte di Sanji, con uno stacco netto tra i due. Nonostante le taglie ormai non siano più così tanto diverse, adesso lo spadaccino è davvero diventato uno dei pirati più temibili dell'intero mondo di ONE PIECE.