ONE PIECE, chi erano i genitori di Zoro? Le teorie sulle origini segrete di Roronoa

Non tutti i genitori dei protagonisti di ONE PIECE sono stati citati. Non si conosce la madre di Rufy, abbiamo conosciuto solo di recente i genitori di Sanji, rivelatisi essere una famiglia importante, e poi conosciamo i dettagli dei genitori di qualche altra figura, anche se in molti casi non c'è stato niente di particolarmente approfondito.

E per quanto riguarda invece Zoro? Lo spadaccino è uno dei pochi membri della ciurma del quale non viene citato nessun legame familiare. Chi sono i genitori di Zoro in ONE PIECE? Per ora naturalmente ci sono soltanto teorie, alcune potenzialmente realizzabili altre meno, ma la maggior parte ruota intorno alle origini dello spadaccino dai capelli color alga.

Tanti anni prima dell'inizio della storia, il misterioso Kozaburo Shimotsuki viaggiò e arrivò nell'East Blue, fermandosi su un'isoletta dove c'era un villaggio senza nome dove si stabilì. Sposatosi, il villaggio fu ribattezzato Shimotsuki ed è lì che Zoro nacque nel mese di novembre di diversi anni dopo. Sappiamo che Kuina è la figlia di uno dei membri di questo clan, ma non è mai stato confermato niente sul membro della ciurma di cappello di paglia.

La teoria principale che circola sulle origini di Zoro è proprio quella del ragazzo discendente del clan Shimotsuki, magari da un ramo collaterale della famiglia e col sangue ereditato da parte di madre, perdendo così il cognome del clan. Kuina e Zoro potrebbero quindi essere anche lontani parenti, cugini di terzo o quarto grado.

Come capitato per Sanji, quindi, le origini di Zoro potrebbero essere svelate soltanto più avanti, magari nel finale della saga di Wano. Oppure, come un'altra parte del fandom di ONE PIECE sostiene, semplicemente Zoro non è l'erede di alcun casato familiare di rilievo e per questo non conosceremo mai i suoi genitori. Quale punto di vista sostenete di più e quali altre teorie preferite sulle origini di Zoro?