ONE PIECE: chi è in grado di sconfiggere l'Astro di Saggezza Jaygarcia Saturn?

Gli ultimi capitoli di ONE PIECE hanno portato alcune novità piuttosto interessanti, relative ai poteri e alle capacità di uno dei cinque astri di saggezza, la più alta autorità del Governo Mondiale, e diretti sottoposti del misterioso Im. Jaygarcia Saturn ha infatti fatto il suo ingresso ad Egghead sorprendendo tutti con la sua trasformazione.

Avendo ingerito il frutto di tipo Zoo Zoo mitologico modello Gyuki, l’astro di saggezza riesce a tramutarsi in questa mostruosa creatura che trae le sue origini nella mitologia giapponese. Conosciuto anche come ushi-oni, traducibile come bue-orco, questo yokai è caratterizzato dal muso bovino, che richiamano appunto quello di un bue, e il corpo di un aracnide. Ovviamente Oda ha cercato di rendere il meno spaventoso possibile tale forma, e Saturn appare come un gigantesco saggio appoggiato sul suo bastone, con delle lunghe corna nere e otto zampe bianche e nere.

Finora l’astro di saggezza ha dimostrato di poter spuntare dal terreno e bloccare o ferire gli avversari a distanza. Considerato questo insieme di capacità, chi sarebbe in grado di sconfiggerlo? Tralasciando risposte riguardanti personaggi del passato e ormai deceduti, come Kaido, Barbabianca, Rocks D. Xebec e Gol D. Roger, sono attualmente sei i personaggi talmente potenti che potrebbero riuscire nell’impresa.

Il primo è Shanks, l’Imperatore che detiene il titolo da più tempo, e che in passato ha dimostrato di aver avuto confronti diretti con gli astri di saggezza in persona. Per quanto Oda si ostini a non rivelarci quali sono le sue reali capacità combattive, la padronanza dei tre tipi di ambizione, e l’abilità con la spada potrebbero rivelarsi la chiave per vincere contro un avversario che può sì colpire dalla distanza, ma molto probabilmente non è agile nei movimenti.

Segue Marshall D. Teach, Barbanera, l’unico personaggio in possesso di poteri derivanti da due frutti del diavolo differenti, ed estremamente pericolosi, il Dark Dark e il Gura Gura, rubato a Barbabianca dopo la sua morte nella guerra combattuta a Marineford. Potendo annullare gli effetti degli altri frutti del diavolo, Teach avrebbe un vantaggio straordinario contro Saturn.

In attesa di scoprire le capacità degli altri astri di saggezza, il loro capo, colui che siede sul trono vuoto, Im, è sicuramente in grado di sconfiggere Saturn in uno scontro diretto, sebbene, come il caso di Shanks, non sappiamo molto sulle sue capacità e abilità combattive se non che è in grado di assumere la forma di una creatura dai lunghi denti capace di consumare fiamme.

Passiamo ora a due esponenti della Marina: gli Ammiragli Kizaru e Ryokugyu. Kizaru avrebbe un vantaggio incredibile contro Saturn per via della sua straordinaria velocità e rapidità nei movimenti, che unite alla conoscenza dell’Haki potrebbero creare un mix adeguato ad affrontare e sconfiggere l’astro di saggezza. D’altra parte, Ryokugyu con la possibilità di estendere il suo corpo tramutato in rampicanti e rami, potrebbe facilmente bloccare i movimenti della trasformazione di Saturn, e approfittarne per colpirlo da diverse direzioni contemporaneamente.

Infine, abbiamo Luffy. Il risveglio del frutto Gom Gom, in realtà Zoo Zoo mitologico modello Nika, permette al protagonista di diventare a tutti gli effetti la divinità del Sole, e questa mobilità e flessibilità, unita alla sua straordinaria forza fisica, con la quale è riuscito a sconfiggere persino Kaido, considerato l’uomo più forte del mondo, sarebbero sufficienti a sconfiggere Saturn. Cosa ne pensate? Secondo voi chi altro potrebbe mandare al tappeto Jaygarcia Saturn? Ditecelo nei commenti.

Per finire, vi lasciamo ad un dettaglio sui tesori di God Valley, e alla classifica degli Ammiragli dal più scarso al più forte.