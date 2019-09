ONE PIECE: chi ha ispirato Oda nella creazioe del personaggio di Fujitora?

Eiichiro Oda è indubbiamente un mangaka eclettico, in grado di creare un mondo vasto e caratterizzato da regioni profondamente diverse tra loro. Sicuramente molti suoi interessi hanno influenzato il suo lavoro nella serie di ONE PIECE , e di recente è emerso un dettaglio riguardante l’ispirazione del personaggi di Fujitora.

L’ammiraglio della Marina, Issho, conosciuto anche come Fujitora, è un personaggio terribilmente forte, grazie soprattutto al suo frutto Zushi Zushi, appartenente al tipo Paramisha, che gli permette di manipolare la gravità in uno specifico luogo. Robusto, alto e in grado di padroneggiare l’ambizione della percezione, Fujitora non fa sicuramente percepire la sua cecità in combattimento, mostrando inoltre un’abilissima tecnica nell’uso della spada.

È proprio l’ultimo dettaglio che va a sottolineare la relazione con la figura che, apparentemente, sarebbe dietro la sua creazione. L’utente BirdlawyerMD ha condiviso su Reddit un’immagine dell’attore giapponese Shintaro Katsu, descrivendolo come l’uomo che ha ispirato la creazione dell’ammiraglio. Sicuramente si possono notare delle somiglianze, considerando soprattutto il ruolo che Katsu ha interpretato ben 26 durante la sua carriera, ovvero Zatoichi, un abile spadaccino cieco e con la passione per il gioco d’azzardo. Potete trovare l’immagine in calce alla notizia.

Ricordiamo che attualmente la serie è alle prese con l'arco narrativo dedicato al paese di Wa, ricco di segreti, e che prendendo in considerazione gli avvenimenti del capitolo 954, presto i Luffy e gli altri dovranno affrontare Kaido, il quarto imperatore che sta diventando sempre più forte.