ONE PIECE: chi è più vicino a Laugh Tale? La corsa per l'isola finale

La fine dell'arco narrativo di Wano coincide con l'inizio della saga finale di ONE PIECE, quella che porterà i protagonisti verso la misteriosa Laugh Tale. Rufy, Kidd e Law hanno condiviso le informazioni in loro possesso per raggiungere l'isola finale, ma non sono gli unici partecipanti a questa corsa.

I Road Poigne Griffe di ONE PIECE sono la chiave per raggiungere Laugh Tale, delle gigantesche stele in pietra di colore rosso acceso su cui sono conservate preziosi informazioni sulla rotta per l'isola finale trovata da Gol D. Roger. A Egghead scopriamo che i Road Poigne Griffe sono una colpa di Nefertari Lili, ma il mistero che li circonda è ancora poco chiaro.

Al momento si conosce la posizione e le informazioni di tre Road Poigne Griffe su quattro. L'ultimo sembra essere sparito nel nulla, ma Kidd sembra avere almeno qualche indizio sulla posizione dell'ultimo Poigne Griffe di ONE PIECE. Purtroppo, però, sia lui che Law al momento sono fuori dai giochi nella rotta verso Laugh Tale e non rientrano più tra i partecipanti alla corsa.

Ad avere in mano la conoscenza dei tre Road Poigne Griffe sono i Mugiwara, quelli di Whole Cake Island, Zou e Wano. Attualmente i pirati di Cappello di Paglia sono impegnati in una dura battaglia contro il Governo Mondiale a Egghead, per cui non hanno ancora fatto passi in avanti rispetto alla fine di Wano e difficilmente ne faranno presto. La situazione potrebbe smuoversi qualora Rufy incontrasse i Rivoluzionari, o se riuscisse a raggiungere Elbaf come era stato programmato.

Anche Marshall D. Teach è in possesso delle informazioni degli stessi tre Road Poigne Griffe. Dopo aver sconfitto Law, Barbanera ha acquisito le copie di Zou e Wano, mentre con l'attacco a Whole Cake Island si sarebbe assicurato anche la copia del Poigne Griffe situato sull'isola di Big Mom. Considerando che ha preso in ostaggio Pudding, che una volta risvegliato il terzo occhio ha rivelato di essere in grado di leggere i Poigne Griffe proprio come Nico Robin, e che i pirati della sua ciurma si muovono in squadroni separati, Barbanera potrebbe essere davvero vicino alla scoperta del quarto Road Poigne Griffe.

Dopo anni in cui era rimasto in attesa, anche Shanks ha deciso di mettersi in gioco nella corsa verso Laugh Tale. Il Rosso possiede le informazioni di soli due Road Poigne Griffe, quelli estirpati da Kidd, per cui dovrebbe essere quello più lontano dall'isola finale. Shanks è però l'uomo da temere in questa corsa, poiché ex pirata di Gol D. Roger. Shanks potrebbe essere in realtà quello che ha maggiori possibilità di avvicinarsi a Laugh Tale.

In questa corsa non possiamo nemmeno escludere la Cross Guild di Buggy. In ONE PIECE 1082 Buggy rivela il suo grande desiderio, quello di conquistare il ONE PIECE. In una scena teatrale e commovente, il pagliaccio conquista i consensi dei suoi uomini, costringendo Mihawk e Crocodile a partecipare con lui in questa corsa. Vista la sua fortuna, forse sarà Buggy colui il quale raggiungerà per primo Laugh Tale.

Metamorphosis è uno dei più venduti oggi su