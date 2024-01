One Piece: chi sono i Lunariani? Tutto quello che sappiamo sulla razza di King

Per quanto l'universo di One Piece sia popolato perlopiù da esseri umani, nel corso del manga Eiichiro Oda si è soffermato a lungo sulle disparità biologiche tra uomini e razze di varia natura, con una particolare enfasi sulla loro coesistenza. Tra queste figurano sicuramente i Lunariani, di cui il mangaka non ha ancora svelato tutti i segreti.

È chiaro che i Lunariani, rispetto al resto delle specie che popolano i mondi di One Piece, meritano di essere indagati da una prospettiva diversa, forse anche più stratificata, proprio perché i suoi membri risultano, a tutti gli effetti, contraddistinti da alcuni fattori peculiari, che li configurano alla stregua di anomalie. Del resto, a meno che il mangaka non introduca nuovi dettagli in merito alle altre razze, i Lunariani sono l'unica specie la cui origine non è da rintracciare nelle due metà della Rotta Maggiore – o comunque nei vari ecosistemi di cui si compone il mondo - ma in una realtà distante, extraplanetaria, qual è, appunto, la luna.

In questo senso le loro fisicità apertamente anomale, contraddistinte da un'epidermide liscia e oscura, nonché da due ali enormi separate al centro della schiena da quel focolare da cui traggono energia, permettono ai Lunariani di ritagliarsi uno spazio singolare nell'universo di One Piece, tanto che Eiichiro Oda ha connotato le loro identità, così come i trascorsi passati della razza, all'insegna di misteri su cui solo a breve sarà (forse) gettata luce.

Come raccontato da Barbabianca durante il flashback di Wano, i Lunariani sono discesi dalla luna in tempi davvero remoti, tanto che nei territori soprastanti alla Red Line erano considerati delle vere e proprie divinità, da omaggiare e osannare in quanto appartenenti ad una dimensione quasi trascendentale. Inoltre la loro capacità di manipolare il fuoco, unita ad una configurazione corporea talmente coriacea da permettere loro di respingere anche i colpi infusi di Haki, li rende pressoché imbattibili. Anche se, ad oggi, della specie di cui King è l'unico superstite non resta più alcuna traccia. Ed è proprio in riferimento all'estinzione a cui sono stati destinati i Lunariani, che potrebbero essere legate alcune dinamiche nevralgiche della storia concepita da Oda.

Da questa prospettiva, tra i grandi segreti di One Piece celati dal Governo Mondiale potrebbe rientrare facilmente anche questo relativo al destino dei Lunariani. D'altronde, seppure la razza si sia estinta da secoli, i Gorosei continuano a dare la caccia a qualunque sopravvissuto o esemplare legato alla specie in questione, motivo per cui allo sterminio dei Lunariani potrebbe aver contribuito proprio il Governo Mondiale, forse perché temevano che i poteri di questi esseri potessero in qualche modo costituire un problema per la preservazione dello status quo corrente.

Dato l'incredibile potenziale latente nascosto da questa razza, non è un caso, infatti, che Vegapunk si sia servito delle proprietà cellulari/sanguigne di King per contaminarle con i Fattori Ereditari dei membri della Flotta dei Sette, in modo da generare una nuova configurazione di Pacifista, ancora più diabolici e infernali dei cyborg precedentemente mutuati dalla corporeità di Orso (al punto che per alcuni lettori di One Piece i Seraphim sono anche più temibili degli Shichibukai). A dimostrazione di quanto i Lunariani, anche se scomparsi nell'oblio, possano ancora giocare un ruolo di rilievo nel futuro del manga.