ONE PIECE: chi sono i luogotenenti di Shanks il Rosso e quali sono i loro poteri

Le vere origini di Shanks sono avvolte nel mistero. Il pirata dai capelli rossi però è ben noto per essere stato un membro della ciurma di Roger e per essere poi diventato un capitano. Al momento, è uno dei quattro imperatori di ONE PIECE, con una sua ciurma parecchio forte e versatile.

Sono pochi i membri della ciurma di Shanks il Rosso che sono stati visti in azione, e tra questi ci sono alcuni dei suoi pirati più longevi. Si tratta degli ufficiali Benn Beckman, Lucky Roux, Yasopp, Limejuice, Bonk Punch, Monster, Building Snake, Hongo e Gab. Ecco tutte le abilità conosciute degli ufficiali di Shanks il Rosso.

Benn Beckman è il vice capitano della ciurma e sicuramente uno degli uomini più famosi di questo gruppo. È un combattente esperto con una grande forza fisica e un Haki potente capace di essere infuso anche nelle armi e nei proiettili, tanto che Kizaru era preoccupato di ricevere un suo attacco ;

Lucky Roux è il cuoco e sa utilizzare l'Haki dell'Armatura, che sfrutta insieme al suo corpo largo per diventare una sorta di palla da cannone

Yasopp è il cecchino con un forte Haki dell'Osservazione, non a caso è in grado di colpire, con qualsiasi arma da sparo i cui proiettili vengono infusi con l'Haki dell'Armatura, bersagli anche lontanissimi;

Limejuice è un luogotenente con una buona forza fisica, in grado di usare alcune delle Rokushiki come lo Sky Walk e il Geppo, mentre combatte con un'asta elettrica;

Bonk Punch è un uomo grosso e pelato con una pistola ma che non ha mai usato finora, dato che sembra che la sua arma vincente siano dei pugni e contrattacchi che possono essere caricati per ottenere effetti devastanti;

Monster è una scimmia molto intelligente che capisce gli umani e lotta in collaborazione con Bonk Punch, eliminando i nemici più deboli e proteggendolo;

Building Snake è uno spadaccino molto forte che combatte con due spade, sfruttando il Juggling Nitoryu, combinandolo con mosse acrobatiche e calci volanti;

Hongo è il dottore della ciurma e ha tante conoscenze, anche quelle che gli permettono di distruggere armi istantaneamente, smontandole;

Infine Gab è un personaggio molto grosso e terrificante, in grado di ruggire e creare così delle lame d'aria che fendono i nemici, ma è in grado anche di paralizzare;

Ci sono poi tanti altri elementi nella ciurma come Rockstar, che però non sono ufficiali e che sono messi ancor meno in risalto rispetto a questi personaggi più forti. Conoscevate tutte queste particolarità della ciurma di Shanks?