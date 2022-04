ONE PIECE: chi è madre di Uta e moglie di Shanks? La teoria strampalata di alcuni fan

Ad agosto in Giappone esordirà ONE PIECE: RED, il quindicesimo film dedicato alla saga. Come ormai è prassi, la storia è in fase di supervisione da parte di Eiichiro Oda, col mangaka che introdurrà quindi degli elementi importanti ma che non è detto siano canonici. Col primo trailer di ONE PIECE: RED c'è già un elemento importante su cui si discute

Il video ha presentato Uta, la figlia di Shanks. La ragazza non è mai stata menzionata nella serie e quindi è un personaggio creato appositamente per ONE PIECE: RED. I fan di ONE PIECE hanno reagito alla rivelazione in vari modi, chi in modo negativo, chi in modo positivo e chi invece è rimasto indifferente. Qualcun altro si è già gettato nell'ambito delle teorie, ipotizzando chi fosse la compagna di Shanks.

Ebbene, chi è la madre di Uta? Il trailer non dà risposta e di certo non la dà il manga, ma una cosa è sicura: non è Makino. La donna del villaggio Foosha ha infatti un figlio maschio con capelli verdi e questo film debunkerebbe l'ipotesi che sia Shanks il padre, almeno in attesa di nuovi indizi. Secondo alcune teorie strampalate dei fan la madre di Uta è Nico Olvia, uno dei pochissimi personaggi femminili di ONE PIECE ad avere i capelli bianchi.

Infatti Uta, avendo metà capelli rossi e metà bianchi, deve avere per forza la madre con capelli bianchi. Ovviamente è difficile che la ragazza sia la sorellastra di Nico Robin già per una semplice questione di età, dato che Uta sembra avere orientativamente l'età di Rufy e in quel momento Nico Olvia era già morta. Vedremo se il film ONE PIECE: RED saprà dare una risposta precisa a questa domanda.