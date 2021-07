ONE PIECE: chi era la mamma di Rufy? Tutto ciò che sappiamo

Nel corso di oltre venti anni, Eiichiro Oda ha introdotto tanti personaggi, alcuni ininfluenti sulla trama e di fondo altri che invece nascondono legami molto importanti. Poco conosciamo però dei genitori del protagonista di ONE PIECE, Monkey D. Rufy.

Della coppia, abbiamo visto ogni tanto in azione Monkey D. Dragon, il padre, che però in ogni caso non è apparso in tanti capitoli di ONE PIECE. Ma ancor meno sappiamo della madre di Rufy, mai apparsa nella storia. Chi è la madre di Rufy e cosa sappiamo finora?

Purtroppo finora Eiichiro Oda non ha dato praticamente nessuna informazione sul personaggio, quasi come se non esistesse. All'interno di ONE PIECE non viene menzionata neanche una volta e le uniche volte in cui se n'è parlato sono le interviste all'autore. Pur con varie teorie sulla madre di Rufy da parte dei fan, Eiichiro Oda disse inizialmente che era ancora viva ma che non è detto sarebbe apparsa nella storia.

L'autore ha rimarcato questa opinione parlandone con la doppiatrice Mayumi Tanaka, rivelandole che addirittura la madre di Rufy potrebbe non apparire mai nel manga dato che tutto è incentrato sul viaggio del protagonista, iniziato nel momento in cui ha lasciato le braccia del genitore. Rimarrà quindi un personaggio misterioso fino alla fine di ONE PIECE e, al massimo, potrebbe ricevere una breve citazione o descrizione.