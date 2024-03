One Piece: chi è Marcus Mars? Tutto ciò che sappiamo sull'Astro di Saggezza

Nel momento stesso in cui Oda ha raffigurato in una doppia (e altamente simbolica) splash page le forme yokai degli Astri di Saggezza di One Piece, è stato chiaro sin da subito come i destini dei Mugiwara dovranno passare dalle azioni dei Gorosei. E tra questi, il primo ad agire è stato proprio Marcus Mars, la cui trasformazione apre a diverse riflessioni.

Come ormai sappiamo da tempo, gli Astri di Saggezza, in quanto punti cardinali del Governo Mondiale, rappresentano la fonte di autorità più alta nell'universo di One Piece. A loro cinque spetta il compito di delineare le coordinate su cui si fonda l'esistenza quotidiana dei cittadini, e sempre loro sono destinati a controllare che nulla accada al di fuori del sistema socio-politico corrente – e quindi ad agire di conseguenza nel caso qualcosa (o qualcuno) comprometta la linearità dell'ordine mondiale. L'unico a cui rispondono (e da cui sono stati generati?) è Im, che dall'alto della sua posizione concepisce e mette in azione le logiche che governano la società, di cui i Gorosei sono i responsabili primari. Non è un caso che i cinque governanti abbiano il controllo su tutte le funzioni e istituzioni principali del Nuovo Mondo, ed è alle loro direttive che devono rispondere organizzazioni quali la Marina, la Cipher Pol, gli (ex) Shichibukai e coloro che li hanno sostituiti, i Seraphim.

E nonostante i membri dei Gorosei abbiano delle mansioni trasversali, che vanno dal controllo dell'ordine pubblico ad ogni singolo aspetto che concerne le pratiche legislative, ognuno dei Cinque è deputato ad assolvere delle funzioni specifiche. Se, ad esempio, Saturn si occupa di tutto quel che riguarda la Difesa e lo sviluppo tecnologico in funzione bellica, a Saint Marcus Mars spetta la supervisione dell'ambiente: un fattore che assume ancora più rilevanza, soprattutto in merito ai suoi poteri, una volta che li osserviamo alla luce della trasformazione appena esibita nel capitolo 1110.

Rispetto alla configurazione assunta dal suo collega Ju Peter, l'unico tra gli Astri a mostrare una forma non derivata dalla tradizione folkloristica giapponese (e potrebbe addirittura rappresentare il nemico finale di Sanji in One Piece) la trasformazione del Ministro dell'ambiente richiama a tutti gli effetti una delle figure più iconiche del folklore nipponico: ovvero l'Itsumade, un uccello ancestrale il cui corpo manifesta delle connotazioni sia serpentesche che umane, che lo rendono inviso a chi lo incontra.

Apparso per la prima volta nel 1779 nel testo sugli yokai Konjaku Gazu Zoku Hyakki dell'illustratore Toriyama Sekien, tale volatile mitologico è solito manifestarsi agli occhi degli uomini ogni qualvolta il mondo è oggetto di epidemie, di cui il personaggio che ne incarna i codici – appunto Marcus Mars – potrebbe essere un'estensione metaforica.

Attaccando le prede al suono di “Itsumade, Itsumade”, traducibile con l'esclamazione “fino a quando!” questo uccello si carica di una valenza nefasta, umbratile, al punto che la sua sola manifestazione porta dietro di sé una serie di sventure epocali per la razza umana. Ecco allora che Oda, mutuando la trasformazione dell'Astro a partire da una figura così mostruosa, potrebbe aver canalizzato nel personaggio una valenza altrettanto oscura.

Non è un caso, infatti, che sia stato proprio il Gorosei a prendere per primo l'iniziativa su Egghead insieme a Nusjuro, arrivando con un solo colpo ad obliterare le protezioni del Labophase. Inoltre, in qualità di Ministro dell'ambiente, i poteri di cui sarebbe in possesso potrebbero alludere ad una natura puramente cataclismica. E il fatto che lo yokai a cui è ispirato, ovvero l'Itsumade, mostri sempre il suo volto semi-umano in un contesto apocalittico, non è impossibile pensare che Marcus Mars sia in grado di generare delle vere e proprie epidemie. Un fattore, che se confermato, contribuirebbe ulteriormente a calare sul personaggio – e per estensione, sui Gorosei – un alone davvero funesto: per i Mugiwara, e per tutti coloro che cercheranno di opporsi da ora in poi al braccio violento della Legge.

