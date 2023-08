ONE PIECE: chi è il miglior mentore della serie? È Garp a meritare questa onorificenza

Con lo scontro leggendario preannunciato dal cliffhanger di ONE PIECE 1090, la fine della Saga dell'Isola del Futuro si avvicina. Si dice infatti che il prossimo sia l'ultimo di questo arco narrativo, con i Mugiwara che puntano verso Eibaf. Ma chi è il miglior mentore di ONE PIECE? È proprio Egghead a darci la risposta definitiva.

Se Rufy è riuscito a strappare il titolo di Imperatore ad avversari portentosi come Kaido e Big Mom, parte del merito è da ricondursi ai due anni trascorsi al fianco di Rayleigh. Tuttavia, non è il Vice Capitano di Gol D. Roger a meritarsi il titolo di miglior maestro di tuto ONE PIECE, ma l'ex eroe della Marina. La conferma arriva da quest'ultima saga del manga!

Ex Vice Ammiraglio ed eroe della Marina, Monkey D. Garp è stato uno dei combattenti più forti, leali dell'opera di Oda, dotato di una ideologia e di un concetto di giustizia unici che gli valgono la fiducia del Re dei Pirati di Gol D. Roger, il quale arriva addirittura ad affidargli la via del suo nascituro Ace.

La lista dei protetti di Garp è lunga e parte da Ace e Rufy, e finisce ad Aokiji, che solamente di recente abbiamo scoperto essere un suo fidato allievo. Garp è un mentore modello non solo perché addestra nell'arte del combattimento i suoi studenti, ma perché affida alla nuova generazione il suo spirito ribelle e il suo modo di pensare.

Purtroppo a causa del suo status non riesce a impedire la morte di Ace, ma si rifarà in seguito liberando Koby dalla prigionia dei pirati di Barbanera. In ONE PIECE 1088 Garp impartisce un ultimo insegnamento al suo pupillo Koby, che come lui ha ottenuto il titolo di eroe della Marina.

Senza ombra di dubbio è Garp quello ad aver maggiormente influenzato la prossima generazione, sia di pirati che di marinai. Il titolo di miglior mentore di ONE PIECE appartiene dunque a Garp.