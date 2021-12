ONE PIECE: chi è il migliore amico di Zoro? La risposta dal capitolo giapponese

Nella battaglia contro gli imperatori a Onigashima, le cose si fanno sempre più dure per i pirati di cappello di paglia. Ormai restano gli avversari più forti da affrontare, uno dei quali è di fronte a Zoro. Proprio quest'ultimo è al centro del capitolo 1033 di ONE PIECE, che si conclude con una certa frase dello spadaccino.

"Ho fatto una promessa al mio capitano e al mio migliore amico", una frase che per molti è risultata ambigua per vari motivi. Come noto, in giapponese - ma anche per molti termini inglesi - non è presente un genere. Pertanto, la parola "親友" (shinyou, migliore amico) può essere interpretata sia al maschile che al femminile, diversamente dall'italiano dove è necessario indicare il genere. Quindi, nel finale di ONE PIECE 1033, a chi si riferisce Zoro?

Come spiega l'utente Sandman, sempre attento a queste questioni lessicali, Zoro si riferisce abbastanza chiaramente a Kuina. Nel manga infatti ha usato il termine 親友 esclusivamente per riferirsi a Kuina, come visto in alcune immagini raccolte nel tweet in basso dove parla con Tashigi.

Ora però l'attenzione si alza per la battaglia dell'Ala del Re, alle prese in un combattimento con l'avversario più forte mai incontrato fino a questo momento in ONE PIECE.